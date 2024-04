Il suo dominio sulla fascia sinistra, caratterizzato da qualità e giocate sopraffine, è stato determinante per il trionfo nerazzurro in questo campionato. Federico Dimarco, con 5 gol e 6 assist, è uno dei soli quattro difensori ad essere stato coinvolto in più di 10 reti nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Inoltre, nelle ultime 20 stagioni di Serie A solo due difensori nerazzurri hanno fatto meglio in termini di gol e assist di Dimarco in un singolo torneo: Maicon e Achraf Hakimi.