Raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio del Castellani, Caleb Okoli analizza il pareggio del Frosinone nello scontro diretta contro l'Empoli proiettandosi anche alla sfida con l'Inter in programma venerdì sera: "Ho avuto la netta sensazione che potevamo portarci a casa la vittoria - esordisce il centrale dei gialloblu -. Cosa è mancato? Dovevamo continuare a riproporre le cose che sappiamo fere bene, c’è mancata un po’ di fiducia a mio parere. E riuscire a concretizzare sotto porta. Come mi sento? Sul finire della partita precedente ho avuto un problema ma con lo staff medico e i preparatori sono riuscito a recuperare, per me era importante riuscire ad esserci e l’ho completata tutta. Adesso arriva l’Inter, sappiamo che dobbiamo lavorare su noi stessi perché se riusciamo ad essere convinti di quello che facciamo nel lavoro quotidiano e lo riportiamo in partita, riusciremo a giocarcela con qualsiasi squadra".