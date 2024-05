Solito appuntamento a TMW Radio per Antonio Di Gennaro, sollecitato a rispondere sull'attaccante del Bologna entrato nelle orbite di mercato delle big, tra le quali Inter e Juventus, Joshua Zirkzee: "Un giocatore così può giocare ovunque, in qualunque squadra al mondo. Può giocare con un'altra punta, lui si muove e lega il gioco. Segna meno ma fa fare gol".

Quanto può valere?

"Se Kulusevski lo ha comprato per 48 mln il Tottenham, ne vale almeno 60. Per l'Italia magari ci sono problemi, ma per l'estero no. È un giocatore che ti cambia una squadra, anche dal punto di vista tecnico e tattico".