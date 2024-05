In questi minuti è in corso una riunione online dei club di Serie A in vista del tavolo tecnico convocato per oggi pomeriggio alle 18 dalla FIGC. Il tema è ovviamente l'agenzia governativa per il controllo sui conti dei club professionistici che il Governo punta ad introdurre attraverso un decreto legge per 'rimpiazzare' la Covisoc.

"L'obiettivo della società di A è raggiungere una posizione comune da "consegnare" al presidente Casini che sarà presente al summit delle componenti federali a Roma, presso la sede della Federcalcio" spiega La Gazzetta dello Sport, confermando che la Serie A è contraria ma pure in disaccordo con la FIGC, alla quale chiede indipendenza come in Premier League.