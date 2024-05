Aprile ha visto l'Inter scendere in campo cinque volte, con quattro vittorie e il 20° scudetto vinto nel derby. Il mese si è aperto con la vittoria per 2-0 contro l'Empoli grazie alle reti di Dimarco e Sanchez, poi è arrivato il successo esternao contro l'Udinese (un 2-1 arrivato al 95' con la rete di Frattesi in extremis). Poi il 2-2 di San Siro contro il Cagliari e il derby-scudetto vinto per 2-1 contro il Milan, con le firme di Acerbi e Thuram. A chiudere il 2-0 rifilato al Torino con doppietta di Calhanoglu.

Per i tifosi interisti è arrivato il momento di scegliere il LeoVegas.News Player of the Month. Sono quattro i giocatori candidati dal club nerazzurro: Calhanoglu, Frattesi, Thuram e Dimarco. Sarà possibile votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online sul profilo Instagram di LeoVegas.News.