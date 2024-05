Nel corso di un'intervista rilasciata al sito Wettbasis, l'ex centrocampista dell'Inter Youri Djorkaeff ha fatto un parallelismo tra sé e Hakan Calhanoglu, il leader del centrocampo nerazzurro: "Siamo leggermente simili in termini di stile di gioco, sono d'accordo. È un corridore forte, incredibilmente importante quando si tratta di calci piazzati, oltre al fatto che ha un'ottima tecnica di tiro. Ha affrontato abbastanza bene il passaggio, non necessariamente facile, dal Milan all'Inter. Ha davvero un grande carattere".

Djorkaeff fa anche le sue previsioni in vista dell'Europeo di Germania: "Penso che Francia, Portogallo e Inghilterra siano le favorite. Vedremo se ci saranno altri infortuni prima dell'inizio contro l'Austria, ma Didier Deschamps ha una squadra di livello mondiale in tutte le posizioni. Di solito però i favoriti non sono ancora al 100% al primo incontro. Tuttavia, sono convinto che i Bleus supereranno questo inizio”.

