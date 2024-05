Due vittorie, un pareggio e un ko (dell'U15 in amichevole) per il settore giovanile dell'Inter nel weekend appena concluso. L'unico pari è quello della Primavera di Chivu, fermata in casa sul 3-3 dall'Hellas Verona. Di seguito tutti i risultati nel dettaglio:

UNDER 19 Campionato, 31ª giornata: INTER vs Hellas Verona 3-3 Marcatori: 13' Sarr (rig), 82' Berenbruch, 91' Lavelli.

UNDER 18 Campionato, 30ª giornata: INTER vs Fiorentina 4-1 Marcatori: 20' rig. De Pieri, 31', 34' Lavelli, 50' Mosconi.

UNDER 16 Amichevole, INTER vs Cremonese 3-2 Marcatori: 10' Grisoni Fasana, 12' Carrara, 80' Vukaj.

UNDER 15 Amichevole, Reggiana vs INTER 1-0