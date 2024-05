In giornata è arrivato un nuovo ed importante riconoscimento personale per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter ha vinto il 'Premio Bulgarelli' come miglior allenatore italiano, ricevendo poi anche gi applausi pubblici del club con foto di ritiro e messaggio social: "Simone Inzaghi premiato come miglior allenatore al premio Bulgarelli. Complimenti Mister".

