L'Inter è pronta a sfruttare nuovamente l'effetto Meazza. La squadra nerazzurra ha perso soltanto due delle ultime 36 partite interne di Serie A, entrambe lo scorso febbraio, contro Milan e Sassuolo, e hanno vinto le ultime quattro della scorsa stagione con un punteggio complessivo di 12-3.

L’Inter ha inoltre vinto ciascuno degli ultimi tre esordi stagionali in casa in campionato, segnando esattamente quattro reti in ogni occasione. In precedenza solo il Torino era riuscito a segnare almeno quattro reti in tre esordi stagionali di fila (tra il 1947 e il 1949).