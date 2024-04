In gol tre volte nelle prime sei presenze con l'Empoli, M’Baye Niang insegue il record di Arturo Di Napoli, capace di andare a segno quattro volte nelle prime sette sfide disputate in Serie A con la maglia azzurra nella stagione 1998/99. Il francese stasera si ritroverà di fronte l’Inter, ovvero una delle quattro squadre – con Milan, Salernitana e Sampdoria – contro cui ha sia segnato che fornito un assist in un singolo match del massimo campionato italiano. Era successo nel derby del 31 gennaio 2016.