Dall’Olanda arriva una statistica interessante relativa a Denzel Dumfries. L’esterno olandese dell’Inter è infatti il secondo giocatore della storia della Nazionale olandese a segnare i suoi primi 9 gol in Orange nel secondo tempo. Prima di lui ci era riuscito solo Pierre van Hooijdonk.

9 - Denzel Dumfries is the second player in history to score each of his first nine international goals for @OnsOranje in the second half, after Pierre van Hooijdonk (also 9). Diesel. pic.twitter.com/mDJuMOURQA