Denzel Dumfries ha realizzato 16 gol in Serie A, di cui 6 nel campionato in corso. Si tratta di un record per lui in una singola stagione nel torneo.

Ma c'è di più perché nessun difensore straniero nella storia dell’Inter ha mai fatto meglio. Anche Maicon, nella sua parentesi nerazzurra, ha segnato 16 gol nel campionato italiano.