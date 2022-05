Dopo le tante panchine dell'ultimo periodo, Roberto Gagliardini è tornato titolare con l'Inter nella vincentra trasferta di Udine, fondamentale per tenere ancora vive le speranze scudetto nerazzurre. Ma anche per tagliare un importante traguardo personale: il centrocampista bergamasco ha infatto centrato l'obiettivo delle 150 presenze in Serie A.