Il +67 di differenza reti dell'Inter è la quinta miglior prestazione di sempre per una squadra in Serie A, dietro soltanto ad altre quattro squadre: il Torino 1947-48 (+92), il Milan 1949-50 (+73), il Torino 1946-47 (+69) e il Milan 1950-51 (+68). Per trovare chi ha fatto meglio, quindi, bisogna andare indietro di 73 anni...