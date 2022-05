Quella in corso è semza dubbio una delle migliori stagioni in carriera di Ivan Perisic. Con l'incornata di Udine, il croato ha toccato quota 52 gol con la maglia nerazzurra, tutti arrivati in modi differenti che non fanno altro che evidenziare la completezza di Ivan il Terribile: il conteggio dice 19 reti di destro, 22 di sinistro e 11 di testa.