Sabato sera, a San Siro, sarà un derby di Milano ad alta quota tra Milan e Inter, le prime della classe che spiccano in diverse statistiche nelle prime tre giornate della Serie A 2023-24. A livello offensivo, per esempio, le due milanesi stanno primeggiando in maniera diversa ma comunque efficace: da una parte, nessuna squadra conta più chiare occasioni da gol dei nerazzurri (11, come l'Atalanta) in questo torneo. Dall'altra i rossoneri sono quelli che hanno trasformato più chiare occasioni da gol nei Big-5 campionati europei in questa stagione (86%, 6/7). Lo evidenzia Opta.