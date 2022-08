Joaquín Correa ha segnato quattro delle sue 32 reti in Serie A nel mese di agosto (il 13%), l'ultima nel precedente turno in campionato contro lo Spezia: tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di gol nella competizione, solo Stevan Jovetic (15%: 6 su 41) ne conta di più in percentuale in questo mese dell’anno.