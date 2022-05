Che il legame storico tra Inter e Argentina sia ben saldo nel tempo, è qualcosa di ben noto. Ma questa alleanza diventa ancora più salda quando si parla di Coppa Italia, visto che negli ultimi successi nerazzurri il timbro Albiceleste è stato quasi assoluto, visto che nove delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa sono state segnate da giocatori argentini: una per Esteban Cambiasso, due per Diego Milito, tre per Hernan Crespo e Julio Cruz. Toccherà a Lautaro Martinez e Joaquin Correa provare a continuare questo filone aureo.