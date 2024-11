Con la doppietta rifilata all'Hellas Verona, Marcus Thuram ha firmato il suo nono gol stagionale, l'ottavo in Serie A. Grazie alla doppia marcatura del Bentegodi, il francese ha sottoscritto quattro marcature multiple in questo torneo, al pari di Harry Kane. Meglio del 9 di Inzaghi e dell'inglese ha fatto soltanto Robert Lewandowski, che ne conta una in più (cinque) nei cinque maggiori campionati europei in corso.