Il Cagliari arriva a San Siro per sfidare l'Inter, in quella che sulla carta appare una gara impari, nel suo miglior momento di forma stagionale: la squadra di Claudio Ranieri, infatti, è rimasta imbattuto in sei delle ultime sette gare di campionato, collezionando tre pareggi e tre vittorie, un bilancio ultrapositivo registrato dopo quattro sconfitte consecutive. Più nello specifico, i rossoblù hanno vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A TIM (1N, 1P) - tra cui la più recente contro l’Atalanta - tanti successi quanti nelle precedenti 16.