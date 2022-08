Lo Spezia è, insieme a Empoli e Parma, una delle tre squadre che Simone Inzaghi ha affrontato almeno quattro volte in Serie A trovando sempre il successo (4 vittorie su 4). Le squadre di Luca Gotti sono invece andate a segno solo una volta in cinque precedenti di Serie A contro quelle di Simone Inzaghi (3-1 con l’Udinese contro la Lazio il 29 novembre 2020); il suo bilancio contro il piacentino è di un successo, un pareggio e tre sconfitte. In quattro precedenti contro l’Inter, Luca Gotti non ha mai trovato il successo: per lui un pareggio (0-0 il 23 gennaio 2021) e tre sconfitte.