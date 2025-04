Per la 40ª volta nella storia l'Inter giocherà una partita di campionato la domenica di Pasqua, esattamente come il Bologna. I nerazzurri e i rossoblu diventeranno così le due squadre che hanno giocato di più in questo giorno, staccando la Roma ferma a 39. Sarà inoltre la quinta volta che Bologna-Inter viene giocata a Pasqua: il bilancio è di due vittorie a testa.

L'ultima volta che l'Inter è scesa in campo la domenica di Pasqua è datata 11 aprile 2004. Nella 29ª giornata di Serie A l'Inter affronta il Perugia in trasferta allo stadio Renato Curi. Si tratta di una stagione particolare, con l'Inter che lotta contro Parma e Lazio per conquistare il 4° posto e la qualificazione ai preliminari di Champions League: la sfida si gioca a Pasqua, in mezzo tra l'andata e il ritorno dei quarti di finale di Coppa UEFA contro il Marsiglia.

L'Inter scende in campo con la maglia gialla: la partita è ricca di emozioni e viene aperta da una meraviglia di Adriano al 24'. I padroni di casa però riescono a ribaltare il risultato con i gol di Eusebio Di Francesco e Dario Hubner, nella fase finale delle loro carriere. La gara è combattuta, ma in chiusura l'Inter riesce ad ottenere una vittoria molto importante, con il secondo gol di Adriano e la rete di Oba Oba Martins.