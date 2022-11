A segno conscutivamente con Salernitana, Fiorentina e Sampdoria, Nicolò Barella insegue contro la Juve il record di Christian Vieri, l'ultimo giocatore interista ad andare in gol per quattro partite di fila in Serie A (dicembre 2003). Nel mirino dell'ex Cagliari anche un altro traguardo: le sei reti nelle prime 13 giornate di Youri Djorkaeff, l'ultimo centrocampista nerazzurro a riuscire nell'impresa (stagione 1997/98).