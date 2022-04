Silvano Martina, oltre che un ex portiere, è anche lo storico procuratore di Gigi Buffon e di Daniele Padelli, ex Inter oggi passato all'Udinese. Tuttosport ne ha raccolto il parere riguardo al brutto errore di Radu al Dall'Ara. "Quanto è successo è colpa dell’inter, perché Handanovic non può giocare 50 partite a stagione. Un portiere è come ogni altro giocatore ha momenti in cui è al 60%: lì allenatore e club devono imporsi per farlo riposare, anche perché lui inizia pure ad avere una bella età - dice Martina -. Se il vice non gioca mai è difficile poi sia pronto. È accaduto pure con Padelli che è un buon portiere come lo è Radu".