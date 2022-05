Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti evidenzia come l'Inter abbia perso punti rispetto alla passata stagione e come lo stesso sia accaduto a tutte le prime in Serie A, tranne una. "Tra le prime sei, il Milan è l’unica squadra ad aver fatto più punti di un anno fa dopo 35 giornate. L’Inter è a meno 10, l’Atalanta a meno 14, Napoli e Juve hanno gli stessi punti, la Lazio 5 in meno. L’Inter ha fatto certamente di più, gli investimenti iniziali degli Zhang sono stati decisivi per vincere anche se hanno riempito la società di debiti (698 milioni a fine 2021, l’intero valore del Milan acquistato da Elliott). Ma anche l’Inter nella tarda primavera del 2019 aveva appena 63 punti, l’anno dopo 73, poi gli 85 della stagione in cui ha stravinto il campionato. Il Milan non ha interrotto la sua crescita, più modesta, ma continua. Quella dell’Inter è avvenuta sotto la spinta di un investimento in tempi brevi. Quella del Milan è stata frutto di una costruzione dal basso che non doveva gravare sul bilancio, con qualche concessione agli investimenti".