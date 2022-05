"Inter senza scudetto? Mi dispiace molto sì, ma in fondo ha perso di poco e vinto anche la Coppa Italia contro la Juve in una finale bellissima: l’annata è stata buona, l’Inter non deve arrabbiarsi, non aveva il destino nelle proprie mani quindi... E non sarebbe corretto dire che doveva vincerlo: poteva, ecco. Bisogna fare i complimenti al Milan e al mio amico Gazidis, finalmente il campionato italiano è tornato ad essere competitivo: come è solo la Premier League". Lo dice Karl-Heinz Rummenigge intervistato dalla Gazzetta dello Sport.