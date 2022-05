Tuttosport pubblica oggi un'intervista al premier albanese Edi Rama, il cui Paese ospiterà la finale di Conference League e che notoriamente è uno sfegatato tifoso della Juventus. "È come se il Paese fosse una famiglia nel giorno del battesimo del primo bambino. È la prima volta in assoluto che l’Albania ospita una finale europea - racconta Rama riguardo alla partita tra Roma e Feyernoord -. È qualcosa che soltanto qualche anno fa sarebbe stato totalmente inconcepibile. In passato la nostra Nazionale doveva emigrare fuori per le partite casalinghe perché non avevamo uno stadio conforme agli standard Uefa. Adesso abbiamo uno degli impianti più belli d’Europa".