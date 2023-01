In vista della partita contro l'Inter, Fabio Pecchia avrà quasi l'intera rosa a disposizione. Fa eccezione, riporta il Corriere dello Sport, il solo Cobbaut (è stato operato a un ginocchio in estate e non è mai sceso in campo). Andranno fatte valutazioni per il minutaggio sui vari Ansaldi, Inglese, Mihaila, Romagnoli, Charpentier, Buffon. "Quest’ultimo è forse il più sicuro di giocare quella che potrebbe essere la sua ultima gara nella Scala del calcio", riporta il quotidiano.