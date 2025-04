Il Milan è tornato a lavorare già ieri in vista del derby di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Thiaw ha smaltito il virus che lo ha tenuto fuori contro il Napoli ed è rientrato subito in gruppo. Non ci sarà invece Loftus-Cheek, operato di appendicite: tornerà tra quattro settimane.

Nel primo dei due derby di Coppa tornerà invece Musah dalla squalifica. Potrebbe giocare titolare con Fofana, Reijnders, Pulisic e Leao, reduce da un'altra panchina dal 1' contro i partenopei. Primo derby di Milano per Gimenez, reduce da un rigore fallito al Maradona.