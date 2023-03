Segnare alla prima assoluta in Nazionale non è mai facile. Lo sa bene Giampaolo Pazzini, ex attaccante dell'Inter raggiunto da La Gazzetta dello Sport per commentare il fresco esordio in azzurro di Mateo Retegui: "Non è facile no! Soprattutto per uno che si ritrova in Nazionale senza passare dal nostro campionato, né dalle giovanili azzurre", sottolinea il Pazzo.

E soprattutto, pronti-via, contro l’Inghilterra.

"E facendo gol alla prima palla buona, anche se pure a me era successo così, più o meno. Per me la maglia azzurra era un sogno e avevo vissuto l’esordio continuando a ripetermi: “Ma è tutto vero, Giampa?”. Non la sognava da bambino, ma quella maglia per lui è diventata una chance alla quale era difficile dire no".