Chantal Dodien è la mamma di Wilfried Gnonto. Una mamma, ovviamente, felicissima, dopo il debutto azzurro nella nazionale maggiore. "Sabato sera eravamo a Bologna, ma non potevamo credere ai nostri occhi: nostro figlio con la maglia azzurra è un sogno che si avvera - dice a Tuttosport -. Io non pensavo che avrebbe giocato, ma mio marito sì. Così ci siamo diretti verso il Dall’Ara e alla fine Willy è entrato: ci sarebbe bastato anche un solo minuto per riempirci il cuore, ma lui ha fatto ancora di più. Oltre a Mancini, che ha realizzato uno dei desideri più grandi della nostra famiglia, il nostro immenso ringraziamento va a Don Alfredo Fomia, scomparso nel 2017. Quando siamo arrivati a Baveno io e mio marito Boris Noel non ce l’avremmo mai fatta senza il suo aiuto. In quel periodo non avremmo mai potuto farlo giocare a calcio e anche dopo, quando è passato all'Inter, non avremmo mai potuto accompagnarlo agli allenamenti".