Le pagelle di Tuttosport su Inter-Juventus fotografano la prestazione con tanti alti e bassi dei nerazzurri. Voto 5 a Sommer, sorpreso da Yildiz sul quarto gol e senza parate che alzino il voto. Bene Pavard, 6,5, sostituito e arrabbiato. Al suo posto Bisseck, definito "disastroso": 5. Stesso voto per De Vrij che è colpevolmente fuori posizione sul primo e quarto gol dei bianconeri. Si salva Bastoni, 6: tutto bene eccetto un pallone perso su Conceiçao a inizio ripresa.

A centrocampo sufficiente Dumfries, che ha il merito di un rigore e del 4-2 ma lascia disco verde due volte a Yildiz. Voto 6,5 per Barella, mentre Zielinski è da 7, rigorista implacabile. Dalla panchina Frattesi non va oltre il 5,5. Sufficiente Mkhitaryan, errore sul 2-1 ma anche il gol del pareggio. Infine, per la mediana, 6,5 a Dimarco: la squadra va a picco quando lui esce.

Davanti 7,5 s Thuram, che semina il panico nella difesa bianconera. Malissimo Lautaro, 4,5: da una sua palla persa arriva il 2-1 bianconero e nella ripresa sbaglia due gol. Dietro la lavagna anche Inzaghi: togliere Pavard per Bisseck è una pessima idea.

Nella Juventus 7 a Di Gregorio e McKennie, 7,5 a Conceicao e 8 a Yildiz, ma anche 4 a Danilo e 5 a Fagioli e Kalulu. Voto 6,5 a Motta che aggiusta coi cambi le scelte iniziali e 7 a Guida, che prende sempre le decisioni giuste.