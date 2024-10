Sono Bisseck, Frattesi e Dumfries gli unici insufficienti dell'Inter nella pagelle proposte oggi da Tuttosport. L'MVP del match contro il Torino è ovviamente Thuram, autore di una tripletta: il suo 8 è seguito dal 7,5 di Bastoni e dal 7 di Dimarco.

Sommer 6 Apre l’alettone su Ricci nell’unica occasione in cui viene chiamato in causa.

Bisseck 5.5 Il gol di Zapata nasce da una sua doppia incertezza, prima sul colombiano, quindi su Gineitis. L’ammonizione presa proprio su quell’azione gli costa la sostituzione. Pavard (1' st) 6.5 Entra subito in temperatura e nel finale salva pure l’Inter su Vlasic.

Acerbi 6.5 Mette sulla testa di Thuram il pallone del raddoppio con un cross che mano il miglior Dimarco...

Bastoni 7.5 Ispirato come poche volte in stagione, regala un cross al bacio a Thuram sul gol rompighiaccio e fa tante altre cose buone, compreso un altro cross, stavolta per Lautaro, sul tris. De Vrij (39' st) ng

Darmian 6 Avvio alquanto zoppicante (da un suo disimpegno sbagliato nasce l’occasione di Ricci), poi - quando gli avversari perdono Maripan - pure lui trova coraggio. Dumfries (24' st) 5.5 Pasticcione.

Frattesi 5.5 Tra tanti punti esclamativi, per lui una prestazione un tantino insipida.

Calhanoglu 6 L’apertura, al volo e schiacciando il pallone a terra, che regala a Darmian (17' pt) da sola vale il prezzo del biglietto. Nella ripresa con una botta terrificante per poco non impallina Milinkovic-Savic. Mezzo punto in meno per l’ingenuità su Masina che provoca il rigore del 3-2.

Mkhitaryan 6 Nel primo tempo fa l’equilibratore. Cresce alla distanza. Zielinski (32' st) ng

Dimarco 7 A sinistra è una spina per il Toro.

Thuram 8 L’uomo delle doppiette stavolta di gol ne fa tre, ridando il sorriso a un San Siro frastornato per i fattacci di cronaca che hanno fatto da cornice al match. Taremi (24' st) 6 Pimpante.

Lautaro 6 Protagonista nell’azione del terzo gol, si fa apprezzare pure come... mediano.

All. Inzaghi 6 Da salvare c’è la terza vittoria in una settimana. Però l’Inter in A prende due gol da tutti, da qui la sua arrabbiatura con la squadra.