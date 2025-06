Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di accontentarsi dopo aver messo in bacheca la prima Champions League della sua storia, battendo l'Inter in finale con un sonoro 5-0. "Siamo campioni d'Europa, nessuno può togliercelo, e penso che siamo dei grandi campioni d'Europa perché il nostro percorso è stato difficile. Ma siamo solo all'inizio, sono i primi passi di una squadra che vuole dominare", ha spiegato Luis Enrique, tecnico dei francesi, parlando in conferenza stampa, al Rose Bowl di Pasadena, alla vigilia della sfida del Mondiale per Club contro il Botafogo.

"Il nostro obiettivo è molto, molto ambizioso - ha aggiunto lo spagnolo -. Abbiamo giocatori e una società che vogliono continuare a vincere, i tifosi meritano tante vittorie. È una cosa molto difficile da raggiungere perché vediamo già che tutti giocano con una motivazione speciale contro di noi. Quindi, è una sfida molto bella".