Bisseck, Calhanoglu, De Vrij e Carlos Augusto sotto la sufficienza. È questa la decisione di Tuttosport nelle pagelle dell'Inter dopo la vittoria di Udine: i migliori in campo sono invece Lautaro Martinez e Davide Frattesi, premiati con un 7,5 e 7. Ecco i voti del giornale romano:

Sommer 6 Non può fare nulla sui gol bianconeri.

Bisseck 5.5 Si perde Kabasele in occasione della rete friulana che impatta sul risultato.

Acerbi 6 In duello con Davis, fa vincere l’esperienza.

Bastoni 6 Alterna buone letture a qualche leggerezza non da lui in fase di possesso palla. De Vrij (30’ st) 5.5 Gestione imprecisa sulla rete di Lucca.

Darmian 6.5 Assist intelligente e preciso per il vantaggio Inter. Come diversi compagni non riesce a sfruttare una buona palla gol a fine primo tempo.

Frattesi 7 Inserimento perfetto per il primo gol stagionale nerazzurro dopo i due in nazionale. Spreca il raddoppio alla mezzora in una prestazione sempre intensa. Zielinski (41’ st) ng .

Calhanoglu 5.5 Fa più fatica del solito a metà campo. Non riesce a fermare Lucca che rende il finale interessante.

Mkhitaryan 6 Fa il compitino senza strafare.

Dimarco 6.5 Sempre ben posizionato, fa un salvataggio incredibile su Lovric e fornisce l’assist per il primo gol di Lautaro. Carlos Augusto (20’ st) 5.5 Non sfrutta una buona occasione.

Thuram 6.5 Gran lavoro fisico. Vicino al gol nel primo tempo, nella ripresa gestisce bene un bel pallone che il suo capitano spinge in rete. Taremi (30’ st) 6 Qualche minuto senza farsi notare.

Lautaro 7.5 Si divora il raddoppio al 9'. Con fortuna e precisione ritorna il giocatore che conosciamo e trova la doppietta che lo sblocca in questo avvio di campionato. Correa (41’ st) ng .



All. Inzaghi 6 Nel primo tempo la sua Inter sembra ancora un po’ imballata. Impatta bene ad inizio ripresa con qualche patema nel finale.