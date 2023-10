Anche Tuttosport premia Dumfries: impatto decisivo nel 3-0 al Torino. Le pagelle del quotidiano torinese, comunque, non sono di manica larga per i nerazzurri.

Sommer 6.5 Pur senza dover vestire il mantello del super eroe, nel primo tempo risponde presente sulla conclusione di Seck e sul colpo di testa di Pellegri.

Pavard 6 Tiene la posizione quando servirebbe un po’ più di intraprendenza. Dumfries (12' st) 7 Come Robin Hood, fa centro con la prima freccia, regalando a Thuram il pallone che cambia la partita, 4° assist della sua stagione.

De Vrij 6 L’attacco del Toro fa paura come gli scoppietti a San Silvestro e lui fa tutto per bene, ma sarebbe stato grave il contrario.

Acerbi 6.5 Il giudizio vale pure per lui, con mezzo punto in più per l’assist di testa sul raddoppio di Lautaro.

Darmian 5.5 Come esterno non combina granché, diligente quando arretra.

Barella 5.5 Se l’Inter non ingrana nel primo tempo è anche perché la sua dinamo non funziona. L’ammonizione, presa per proteste, favorisce il cambio. Frattesi (12' st) 6 Il suo ingresso mette elettricità all’Inter.

Calhanoglu 6.5 Il meglio lo regala da fermo, dalla punizione che mette i brividi a Milinkovic-Savic nel primo tempo, fino all’angolo che propizia il raddoppio quindi al gol, su rigore, nel recupero.

Mkhitaryan 6 Per un tempo sembra che in campo ci sia la sua controfigura, nella ripresa riappare il vero Mkhitaryan e pure la qualità del gioco decolla.

Dimarco 5.5 Sferraglia sulla fascia con Bellanova, lasciando troppo campo al rivale senza poi inventare nulla di apprezzabile: ha passato serate migliori. Carlos Augusto (12' st) 6 Ci mette tanta garra, pure troppa, come prova l’ammonizione presa sullo 0-3 al 96'...

Thuram 7 Da consumato cecchino segna il primo gol lontano da San Siro nella ancora pur breve parabola interista e da lì diventa imprendibile per gli avversari.

Martinez 7 Alla prima occasione utile, segna l’11° gol in campionato: killer. Klaassen (37' st) ng

All Inzaghi 6.5 L’Inter per un tempo sembra la Bella Addormentata. Lui è bravo a svegliarla anche con i cambi e nella ripresa è tutta un’altra musica.