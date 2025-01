Voti parecchio punitivi quelli della Gazzetta dello Sport per gli interisti dopo il ko in Supercoppa. Voti che farebbero pensare a un cappotto e non a un 2-3 al 93'. Ma tant'è.

Migliore in campo Taremi (6,5): "Gioca di fino: assist per Lautaro più primo gol su azione dopo stop docile. Gestisce tanti contropiedi, ma pesa l’aver sbucciato sotto porta".

Lautaro (6) appena sufficiente: "Salta il tappo che opprimeva il Toro, ma inutilmente: il 4° gol in 4 edizioni di Supercoppa non sposta. La ricerca della doppietta si infrange e diventa beffa".

Il peggiore è Asllani (4,5): "Non facile entrare in corsa, ma lui fa molto meno del compitino. E il manifesto del disastro è il modo in cui gli scappa Leao sul gol di Abraham".

Si salvano con la sufficienza De Vrij e Dimarco, poi solo bocciati. 5,5 per Sommer, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Zielinski, Carlos Augusto e Darmian; 5 per Bisseck, Frattesi e Inzaghi.