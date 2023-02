Nonostante una gara comandata, nella quale l'Inter ha creato molto più del Porto, la Gazzetta dello Sport premia Onana come migliore in campo: al portiere va un 8 pieno. Mezzo gradino più giù - 7,5 - troviamo Calhanoglu e Lukaku. Al 7 arrivano i vari Acerbi, Barella e Brozovic, mentre si fermano al 6,5 Gosens, Dimarco, Darmian, Bastoni e Skriniar. Sufficienti le prove di Mkhitaryan e Lautaro. Bocciati? Solo Dzeko: 5 per il bosniaco, particolarmente in ombra.