Grandissima serata per l'Inter che fa fuori la Juve e approda alla finale di Coppa Italia. Migliore in campo per la Gazzetta dello Sport è Mkhitaryan (7, lui è "l'uomo ovunque"). Assieme all'armeno anche Acerbi, Barella, Dimarco e lo stesso Inzaghi, mentre mezzo voto sotto si piazzano Onana, Darmian, Calhanoglu e Lautaro. Sufficienti tutti gli altri, ad eccezione di Correa: con 5,5, il Tucu è l'unico sotto il 6.