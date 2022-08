Barella il migliore in campo di Inter-Cremonese secondo la Gazzetta dello Sport: "Già pronto per il derby". Il centrocampista sardo si erge su tutti con un 7,5 in pagella, mentre alle sue spalle si avvicina solo Lautaro (7), entrato nella ripresa e puntualmente in gol. Al 6,5 si fermano, oltre a Inzaghi, i vari De Vrij, Calhanoglu e Correa (in rete anche lui). Giudicata appena sufficiente la prestazioni di Brozovic ("peggiore" in campo): "Non è lui. Le gambe non vanno di pari passo con le idee", si legge. Il 6 va anche ad Handanovic, Skriniar, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Darmian, Gosens, Dzeko, D'Ambrosio e Asllani.