Voti striminziti quelli del Corsport per gli interisti dopo il pari di Genova. Siu salvano in pochi, nessuno brilla.

S.Inzaghi (all.) 6 Resta l’amaro in bocca per il vantaggio svanito e per la vittoria mancata, ma c’è anche l’attenuante delle insidie della trasferta genovese.

Sommer 5,5 Quella palla del pareggio che gli schizza davanti lo sorprende senza concedergli appello. Quando se ne accorge è ormai troppo tardi.

Bisseck 6 Alla quarta di fila da titolare in campionato inizia a proporsi come elemento aggiunto anche in fase di manovra. In tutto questo continua a far accomodare Pavard in panchina.

Pavard (45’ st) sv

Acerbi 5,5 Da brividi la spizzata su cui rischia l’autorete nel primo tempo. Corre ad alta quota sul gol di Dragusin in una serata in cui non è impeccabile come al solito.

A. Bastoni 6 Riesce a non sporcare la pagella, senza farsi trovare impreparato nei momenti chiave.

Darmian 6 In certi frangenti servirebbe più spinta, ma dopo tutte queste partite senza un macchia sarebbe un rimprovero eccessivo.

Dumfries (33’ st) 6 Si rivede in campo dopo quasi un mese di distanza.

Barella 6 Con un suo tiro propizia il vantaggio di Arnautovic. L’ennesima buona azione di una stagione in cui segna meno, ma si rivela prezioso per gli ingranaggi della macchina interista. Quando esce ha un diavolo per capello.

Frattesi (33’ st) 5,5 Scalpita per avere più minuti a disposizione.

Calhanoglu 5,5 Si ritrova ingabbiato fin dalle prime battute e non riesce più a uscirne, nemmeno quando la partita vede crescere i ritmi di gioco.

Mkhitaryan 6,5 Alla lunga si rivela l’unico in grado di tenere in piedi i meccanismi del centrocampo. Una costante che capita spesso quando la squadra non riesce a salire di tono nelle sfide più bloccate.

Klaassen (45’ st) sv

Carlos Augusto 5 Si fa sorprendere quando Dragusin sale in cima per metterla in rete. Nemmeno in fase di spinta riesce a farsi notare.

Thuram 5 Conferma che senza Lautaro non è la stessa cosa. Altra prova incolore, come successo contro il Lecce, in attesa che torni il Toro per riaccendere la fiamma in fase offensiva.

Arnautovic 6,5 Torna a segnare dopo quasi sette mesi di digiuno in Serie A, facendosi trovare pronto per un comodo tap-in a pochi centimetri dalla porta. Gli resta l’amaro in bocca per la chance mancata nella ripresa.

Sanchez (25’ st) 5 Più minuti a disposizione rispetto al Lecce, ma nessun segno tangibile in un finale combattuto.