Voti stiracchiati per i nerazzurri da parte del Corriere dello Sport dopo il pari di Napoli. Spicca il 7,5 per Dimarco, autore del momentaneo 1-0. Bene anche Bastoni.

S.Inzaghi (all.) 5 Inter dominata e addirittura schiacciata nel secondo tempo. Sotto nel possesso e nei duelli, neanche un tiro nella ripresa e 6 nel primo tempo, di cui uno nello specchio: la punizione del gol. Prova a cambiarla passando al 4-4-2, poi torna a tre ma trova solo confusione. La sostituzione di Bastoni lascia perplessi. Un punto d’oro.

J.Martinez 6 Primo tempo di controllo, con brivido su un’uscita un po’ avventata (ma Jack scivola per sua fortuna). Respinge alla grande il primo tiro di Billing, si arrende sul tap-in.

Bisseck 6 Contro Raspadori la mette sul fisico e prevale in molti duelli. Solido nel gioco aereo. Poi, si dedica a McTominay: e nell’azione del pari finisce in trappola.

Acerbi 5,5 Il duello con Lukaku è molto più duro e complesso di quello dell’andata: Romelu lo mette in difficoltà, ma non si sgretola. Provvidenziale una chiusura alla mezz’ora. Fatale l’errore finale su Billing, ma rimedia sull’ultimo Ngonge con Dumfries.

A.Bastoni 7 La prima pressione di Gilmour lo limita, ma quando riesce a innescare Dimarco fioriscono le occasioni. Due chiusure da ricordare in area: decisiva su Lukaku, importante su Politano. Il migliore della difesa.

De Vrij (36’ st) sv

Dumfries 5,5 Nel primo tempo a destra, a tutta fascia, però mai a prevalere su Spinazzola. Nella ripresa trasloca a sinistra recitando da esterno nel 4-4-2 e poi a tutta fascia. In realtà guadagnerebbe il rigore non fischiato contro McT. In ritardo su Billing-gol.

Barella 6 A galla in mezzo a un mare di maglie azzurre. Otto riconquiste e tanta corsa sulle tracce di McT.

Calhanoglu 5,5 Sembra in crescita, lucido e dinamico, ma in avvio rimedia una contusione alla coscia destra in uno scontro con McTominay ed è costretto a rallentare. Infine a salutare a inizio ripresa.

Zielinski (6’ st) 5 La prima da ex. Si gusta da (colpevole) spettatore lo strappo di Lobotka sul pari.

Mkhitaryan 6 Controlla Gilmour e a tratti va a chiudere su Politano in raddoppio. Tanto sacrificio in fase difensiva (6 riconquiste) e molta fatica.

Frattesi (36’ st) sv

Dimarco 7,5 Le cose migliori del primo tempo nascono da lui: quando parte a sinistra, bruciando Politano, e quando infila nel sette la punizione gioiello da una ventina di metri. Esce per una contrattura ai flessori della coscia destra: e l’Inter si spegne.

Pavard (6’ st) 5,5 Il Napoli affonda a ripetizione dalle sue parti.

Thuram 5 Non è al meglio e si vede: rientra dall’inizio dopo due partite e si scontra con Rrahmani che gli lascia le briciole. Autonomia limitata, poche tracce.

Correa (20’ st) 5 Mai pericoloso. Mai.

L.Martinez 5 Buongiorno lo aggredisce, lo tormenta, lo cancella: mezzo spunto nella ripresa e neanche un tiro.