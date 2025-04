Buoni voti per l'Inter quelli nelle pagelle del Corriere dello Sport, anche se non mancano un paio di bocciati dopo il 3-1 al Cagliari.

S.Inzaghi (all.) 7 Missione compiuta: +6 e palla al Napoli. Il gol di Bisseck scongiura un’altra ripresa di sofferenza. Comprensibile la modalità risparmio, ma non è nemmeno il caso di esagerare.

Sommer 7 Ancora fondamentale. Mura Piccoli, evitando l’1-1. Non può nulla, quando il centravanti rossoblù stacca indisturbato. E giustamente si arrabbia.

Bisseck 7 Il debutto in nazionale non gli aveva fatto bene. Torna con i piedi per terra e la differenza si vede. La sua rete evita patemi.

De Vrij 6 Si fa bruciare in velocità da Piccoli. Compensa, nella ripresa, salvando sullo stesso attaccante ospite, a Sommer battuto.

Carlos Augusto 6 Esce addormentato dall’intervallo, lasciando Piccoli libero di incornare in mezzo all’area. È la sua unica vera sbavatura.

Zalewski 5,5 Prima volta dall’inizio. Meno a sui agio a destra, si scioglie con il passare dei minuti, ma cede ai crampi.

A.Bastoni (22’ st) 6 Costretto ad entrare, se la cava con il mestiere.

Frattesi 6 Non riesce a bissare la prodezza di Monaco. Sempre proiettato in avanti, più che altro apre spazi.

Calhanoglu 7 Si accomoda sulla sua poltrona da regista e da lì comanda il gioco.

Asllani (39’ st) sv Solo una manciata di minuti: non era al meglio

Barella 6,5 Da ex, fa 300 gare in Serie A. È una dinamo che non perde mai la carica. Non si ripete sugli straordinari livelli dell’Allianz, ma insieme a Calhanoglu detta legge in mezzo al campo.

Dimarco 6,5 Gioca in punta di piedi. Un’ora in campo, con la perla del corner per il gol di Bisseck.

Darmian (15’ st) 6 Solita utilità.

Arnautovic 7,5 Ormai è una certezza. Stavolta non solo sblocca il risultato, ma serve pure un babà a Lautaro. E Inzaghi se lo abbraccia.

Correa (15’ st) 6 Buon atteggiamento.

L.Martinez 7 Fa 20 centri in stagione, gelando Caprile con uno scavetto. San Siro si spaventa quando gli si gira la caviglia.

M.Thuram (22’ st) 5,5 Indolente.