Stefan de Vrij è stato il peggiore in campo di Udinese-Inter 3-1 anche per i colleghi del Corriere dello Sport, che hanno valutato la sua prestazione con un 4 in pagella: "Con il corpo era a Udine, con la testa altrove. Forse frustrato dalle due panchina di fila, regala l’angolo del 2-1, poi non marca Bijol", si legge nelle pagelle post-match. L'olandese guida la schiera dei tanti compagni bocciati: Skriniar 5 (il vero Skriniar non è questo), Bastoni 4,5 (Se avesse messo in campo la grinta con cui colpisce i sedili della panchina dopo la sostituzione, sarebbe stato meglio. Molle e svagato), Dimarco 5,5, Dumfries 5, Brozovic 4,5 (Palle perse non da lui ed errori in impostazione. Ammonito e diffidato, salterà Inter-Roma), Mkhitaryan 4,5, Gagliardini 5, Darmian 5,5, D'Ambrosio 5,5, Lautaro Martinez 4,5 (Delusione gigantesca. Dopo la Champions era il più riposato eppure fa un unico tiro nello specchio al 90’) e Correa 5.