Eliminazione amarissima per l'Inter ai rigori con l'Atletico. Nelle pagelle del Corsport i voti sono contenuti.

S. Inzaghi (all.) 6 L’Inter non riesce a sviluppare il suo gioco abituale, anche se le occasioni per colpire non mancano. La colpa è farsi stringere d’assedio. Rigori fatali.

Sommer 7 Senza colpe sui gol, anzi è provvidenziale in più di un’occasione.

Pavard 5,5 Vita durissima contro Griezmann. Grave l’errore che spalanca la porta al connazionale. Prosegue in apnea.

De Vrij 5 Poco cattivo su Lino. Si perde Morata a centro area. L’angolo lasciato a Depay è uno svarione pesante.

A. Bastoni 6 Si trova di fronte Llorente e non può accompagnare come al solito l’azione.

Acerbi (28’ st) 6 Si piazza in trincea, ma Depay è un osso duro anche per lui.

Dumfries 5,5 Non accorcia bene su Lino, lasciandogli troppo spazio. Poi si assesta e ha pure l’occasione per l’1-0. Qualche scelta lascia a desiderare, ma non è una novità.

Darmian (28’ st) 6 Meglio lui su Depay, rispetto ad altri compagni.

Barella 6,5 Tampona e riparte, scambiandosi la posizione con Mkhitaryan. E, infatti, è con una fuga a sinistra che offre l’assist a Dimarco. Sfiancato dalle corse, scarica su Oblak un contropiede chirurgico.

Frattesi (34’ st) 6 La gamba gira, ma il tocco non è quello di Barella.

Calhanoglu 6,5 Attento soprattutto a fare schermo davanti alla difesa, quando l’Atletico fa massa sulla trequarti. Prezioso anche il lavoro di cucitura.

Mkhitaryan 5,5 Poco coinvolto nel primo tempo, comincia a prendere qualche iniziativa nella ripresa, ma commette errori non da lui.

Klaassen (6’ sts) 5,5 Tradisce anche lui.

Dimarco 6,5 L’inedito è il gol di destro. Mentre il taglio al centro per dettare l’assist a Barella è la conferma della sua intelligenza. E’ l’unica fiammata però.

Bisseck (39’ st) 6 Entra con il piglio giusto.

Thuram 5,5 Un paio di magie a centrocampo che innescano azioni pericolose. Eccede, però, con i giochetti, perdendo concretezza. Lautaro lo mette davanti ad Oblak, ma lui spara oltre la traversa.

Sanchez (13’ pts) 5,5 Inzaghi ci prova con la sua qualità. Bene fino al suo rigore.

L. Martinez 5,5 Come all’andata, si abbassa aspettando il pallone spalle alla porta. Così crea spazio alle sue spalle: così nasce il gol di Dimarco. Più rifinitore che finalizzatore, e sbaglia un’altra volta dal dischetto.