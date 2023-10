Nel clamoroso 4-3 del Cagliari sul Frosinone, col punteggio che era di 0-3 fino al 70', c'è lo zampino di Gaetano Oristanio: è stato lui a dare il via alla rimonta sarda con il primo gol. L'ex Primavera nerazzurro ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Gaetano, il suo ruolo. Difficile identificarlo.

"È vero. Nasco trequartista. Ma posso fare più ruoli, seconda punta, esterno. Oggi devi adattarti a fare più cose. A me piace la conduzione palla al piede".

Come è andata in Olanda, due anni al Volendam. Una promozione e un anno in Eredivisie. In prestito dall’Inter.

"Un’esperienza bellissima. Due anni importanti. All’Inter Ausilio e Baccin mi prospettarono questa possibilità. Venivo dalla Primavera. Ne parlai con Mulattieri che c’era stato. Ho trovato un gruppo pure lì e questo ci ha aiutato a salvarci. Ero con Filip Stankovic, il portiere che ora è alla Samp ed è un fratello".

Vedendo l’Inter, cosa pensa?

"Penso a battere il Genoa col Cagliari. Davvero, ora non penso all’Inter. Sono contento che sia in testa. Simpatizzo. È fortissima. Completa. Ma li conosco poco, solo Agoume. Ma sono felice di Cagliari, una città bella, col mare".