Ieri sera è andato in scena uno dei rari Juve-Inter senza polemiche arbitrali, con un solo episodio controverso che ha fatto discutere per qualche minuto fino alla proposizione in tv del replay chiarificatore, ovvero il 2-0 annullato ai bianconeri. Sul gol di Danilo, si legge nella moviola della Gazzetta dello Sport, è necessario l’intervento del varista Di Paolo che segnala a Doveri il tocco di mano del brasiliano dopo la girata finita alle spalle di Onana: "anche se dopo auto-giocata o fortuito non ha valenza e il fatto che quella mano venga trattenuta - da De Vrij - non conta nel regolamento: giusto annullare", riporta la rosea. Regolari l’1-0 (il duello Kostic-Barella è nella normalità) e l’azione del 2-0.