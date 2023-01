Prestazione ampiamente insufficiente ieri di Fabbri, che ha penalizzato l'Inter tra rigori non concessi, gol annullati ed espulsioni non viste per il Verona. Anche la Gazzetta dello Sport, almeno in parte, ammette le situazioni. "Al 40’ p.t. check tra Fabbri e il Var Fourneau per un possibile calcio di rigore in favore dell’Inter causato da un tocco di mano di Hien su tiro di Mkhitaryan: il braccio sinistro del difensore svedese quando sfiora il pallone è nell’atto di ritrarsi verso il corpo e quindi viene premiata la bontà del gesto.