Il Corriere dello Sport, nonostante diverse valutazioni non limpide, promuove senza troppe riserve l'arbitraggio di Sozza in Atalanta-Inter.

Secondo il quotidiano romano, il direttore di gara vede sempre bene negli episodi-chiave: ok su Kolasinac-Dimarco (Irrati non ritiene di non dover intervenire per il rosso diretto), giusto il rigore su Darmian, giusto anche annullare la rete a Lautaro per offside. Qualche dubbio sul gol dell'Atalanta: Lookman su Dimarco poteva essere punito. Corretto il doppio giallo a Toloi.