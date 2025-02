Chiffi bocciato dal Corriere dello Sport, al pari del Var Di Paolo. Troppo grave l'errore sul mancato rigore in favore dell'Inter al 73', come sottolineato dal quotidiano romano.

"Theo Hernandez anticipa Thuram, ed è ciò che l'arbitro indica subito di aver visto, ma l'attaccante nerazzurro poco prima aveva preso un calcio sul polpaccio da Pavlovic. L'intervento era falloso e andava punito, invece, nemmeno il Var Di Paolo è intervenuto - si legge -. È stato uno dei pochi errori di Chiffi che nel primo tempo aveva sbagliato solo a non concedere l'angolo all'Inter, al 35', dopo la deviazione di Pavlovic, non ravvisata in campo e da protocollo non oggetto di revisione del VAR".

Per il resto, giusto annullare per offside due gol ai nerazzurri. Sulla terza rete annullata: decisione giusta per spallata di Dumfries sulla schiena di Theo. Regolare il vantaggio del Milan: Abraham non fa fallo in recupero palla su Calhanoglu.